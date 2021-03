Suriname krijgt eerste partij vaccins uit Covax-programma

Suriname heeft een eerste partij vaccins ontvangen van het Covax-programma. Het gaat om een partij van 24.000 vaccins, twittert de EU-ambassadeur voor Suriname Fernando Ponz Cantó. De Europese Unie levert de grootste bijdrage zegt hij.

Covax is een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de internationale organisatie Gavi en is erop gericht dat landen gelijke toegang hebben tot vaccins. 92 landen krijgen via Covax vaccins gedoneerd. En in veel van die landen is dit vooralsnog de enige manier waarop ze vaccins in handen kunnen krijgen.

Covax wil 1,3 miljard vaccins leveren aan 92 ontwikkelingslanden. Zij zouden daarmee 20 procent van hun bevolking kunnen vaccineren.