BEP ‘Gi Tangi Tour’ in regio Boven-Suriname afgerond

Om de BEP-achterban in het binnenland van Suriname te bedanken voor het behalen van 2 gouden zetels in DNA, heeft het hoofdbestuur onlangs de Gi Tangi Tour geprogrammeerd. Begonnen is met regio 1 in het boven-Suriname gebied. Sinds eind november 2020 zijn bezocht de dorpen bij Atjoni Pasi, Pokigron, Gengeston en Panboko.

De coördinatie was in handen van ondervoorzitter Andy Aboikoni en het traditioneel gezag van Pokigron olv kapitein Joeri Godlieb. De kernvoorzitters Margo Amiemba van Gengeston en Vera Lienga van Panboko toonden zich verheugd dat de partij hen niet was vergeten na de gehouden verkiezingen zoals gebruikelijk is.

Hetzelfde geldt voor de BEP Gi Tangi Tour begin maart 2021 naar Abenaston, Amakakondre, Kayapati, Adawai, Jawjaw, Tjali Kondre, Gunsi en Nieuw Aurora. De delegatie bestond onder meer uit DNA-kandidaat Leni Josafat, hoofdbestuurslid Justine Eduards en assembleelid Remy Kanape.

De coördinatie was in handen van Jacob Petrusi en ook hier was het traditioneel gezag olv de kapiteins Antomoy en Fowru, evenals de kernbesturen o.l.v. van mevrouw Tomatie en meneer Adaw, verheugd en dankbaar voor het Gi Tangi bezoek van de BEP. Het Traditioneel Gezag en de kernen gaven aan dat de BEP de eerste partij was om hen te komen bedanken voor hun inzet de partij zetels te doen behalen.

Er zijn nog 2 regio’s in het boven Surinamegebied die bezocht moeten worden, terwijl ook Boven-Marowijne, Beneden-Marowijne, Boven-Saramacca en Coppename op de lijst staan dit jaar te worden bezocht in de Gi Tangi Tour.

In de districten Nickerie, Coronie, Saramacca en Commewijne, had de BEP bij de verkiezingen van mei 2020 geen kandidaten gesteld.