Minister Tjong-Ahin staat stil bij Earth Hour

Earth Hour is een internationaal evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om de verlichting en andere elektrische apparatuur in huis voor 1 uur te doven. Het evenement vindt jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand maart plaats. De eerstvolgende Earth Hour vandaag zaterdag 27 maart 2021, is reden voor minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) in Suriname om stil te staan bij deze dag die in 2007 startte als initiatief van de World Wildlife Fund (WFF).

Minister Tjong-Ahin noemt het uitdoen van de lichten voor een 1 uur – door de huishoudens en bedrijven – een symbolisch gebaar om aandacht te vragen voor de aarde. We moeten blijven stilstaan en nadenken hoe we gebruik maken van deze aardbol en wat we doen om onze omgeving schoon te houden.

Dit jaar staat Earth Hour in het licht van biodiversiteit en afval in de rivieren en de oceaan. Er wordt speciale aandacht gevraagd voor het afval dat gedumpt wordt in de waterwegen. De bewindsman zegt dat dit afval terechtkomt in de oceaan en met zeer schadelijke gevolgen voor het zeeleven. Hij roept de Surinaamse gemeenschap op om morgen tussen 20.30 uur en 21.30 uur de lichten uit te doen.

De bewindsman beseft dat het een hele opgave wordt vanwege het feit dat de nationale voetbalselectie zaterdag in actie komt, maar benadrukt dat het niet betekent dat de televisie niet aan mag. “Het zou prettig zijn de lichten zaterdag uit te doen,” uit de bewindsman zijn wens.

Hij adviseert zij die geïnteresseerd zijn om in te loggen op de website van Earth Hour. Er zijn namelijk enkele activiteiten gepland in verband met de bewustwordingscampagne van de globale organisatie van Earth Hour. Minister Tjong-Ahin vraagt de samenleving voor zichzelf na te gaan hoe met afval om te gaan en wat zij zelf kan doen om de eigen omgeving schoon te houden.