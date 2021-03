Man (25) aangehouden voor meenemen minderjarige vriendin van school

Een 16-jarig meisje dat op 23 maart van school in Paramaribo was meegenomen door haar 25-jarige vriend, is terecht. De jongeman bracht haar naar Nickerie. De politie wist aan de hand van uitgewerkte informatie het meisje en de jongeman aan te treffen op een adres.

De jongeman is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld voor schaking. Hij werd donderdag vanuit Nickerie overgebracht naar Paramaribo en ondergebracht in een cellenhuis.

Het meisje ging uit huis met de bedoeling naar school te gaan. Zij ontmoette de jongeman bij de school en ging met hem mee. Een klasgenoot zag dat en meldde de moeder van het meisje.

De moeder belde vervolgens met haar dochter, maar kon haar niet bereiken. De minderjarige had haar telefoon namelijk uitgeschakeld. Uiteindelijk deed de moeder aangifte van vermissing bij de Surinaamse politie.