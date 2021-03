Grote opkomst bij vaccinatiedag in Regionaal Ziekenhuis Wanica

Vandaag organiseert het Nationaal Coördinatie Team Covid-19 vaccinatie in samenwerking met het bedrijfsleven, een nationaal team van verpleegkundigen, medici en vrijwilligers van verschillende instellingen een grote vaccinatiedag in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. Reeds voor 07.00 uur was er al sprake van een grote opkomst. Vaccineren is van 08:00 uur tot 16:00 uur.

Het ministerie van Volksgezondheid wil met deze grote vaccinatie-evenementen het vaccineren toegankelijker maken voor de verschillende doelgroepen. De groepen die nu gevaccineerd worden zijn:

• Alle 60-plussers

• Alle 40- tot 60-jarigen met onderliggende aandoeningen zoals nierziekten, diabetes mellitus (suikerziekte), overgewicht, sikkelcelziekte en hoge bloeddruk.

• Alle dialyse patiënten

• Personen woonachtig in de bejaardentehuizen

• Alle zorgmedewerkers

Mensen die behoren tot een van deze groepen, worden opgeroepen zich online te registreren via laatjevaccineren.sr of te bellen met 178. Er zullen pendelbussen beschikbaar zijn die vanaf 07:30 uur vertrekken vanuit de parkeerplaats Lelydorp en parkeerplaats Kuldipsing Highway.