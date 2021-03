Drie inbraak verdachten door politie Santo Boma aangehouden

De verdachten R.T. (25), K.M. (19) meer bekend als ‘Kap’ en S.S. (22) meer bekend als ‘Opa’ zijn op zondag 21 maart door de politie van het bureau Santo Boma op hun woonadres opgespoord en aangehouden. Dit drietal wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een woninginbraak in het politie ressort meldt het Korps Politie Suriname. Daarbij hebben zij weggenomen een geldbedrag in SRD, een Dvd-speler, een digitale televisie box en een converter antenne.

De 56-jarige benadeelde R.W. deed op vrijdag 19 maart aangifte op voormeld politiebureau. De vrouw verklaarde aan de politie dat zij telefonisch door een buurtbewoner in kennis was gesteld dat er vermoedelijk in haar buitenhuis waar zij af en toe gaat logeren was ingebroken.

Zij begaf zich direct naar haar buitenhuis, waarbij een buurman haar aangaf dat een bij hem bekende manspersoon met twee kompanen op heterdaad door hem werden betrapt toen zij een brush cutter, een gascilinder en een radio uit de woning wilden wegdragen.

De drie verdachten werden ernstig aangesproken door de buurman, waardoor zij de goederen terugplaatsten in de woning. Echter had de verdachte K.M. een rugtas bij zich met daarin vermoedelijk de weggenomen goederen.

De politieambtenaren werkten de bekomen informatie uit, waarna dit trio werd opgespoord en aangehouden.

Bij de aanhouding werden de buitgemaakte goederen op de verdachte K.M. teruggevonden en in beslag genomen.

R.T. en K.M. hebben toegegeven de inbraak in het buitenhuis te hebben gepleegd en voormelde goederen hebben buitgemaakt, terwijl hun kompaan S.S. alles ontkent.

Het drietal is na gepleegde afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst. De weggenomen goederen zijn inmiddels afgestaan aan de rechtmatige eigenaar, meldt de politie.