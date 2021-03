Dief op heterdaad betrapt bij stelen zijspiegel

De 45-jarige B.J. is woensdag aan de Flamboyantstraat te Zorg en Hoop op heterdaad betrapt door omstanders toen bij bezig was een zijspiegel van een auto los te maken. Zij hielden de man aan en schakelden de politie in.

Op de verdachte is nog een zijspiegel met een gebroken glas aangetroffen en in beslag genomen. Hij kon de herkomst niet verklaren. Bij nader onderzoek bleek dat de verdachte aan de hand van camerabeelden bij twee andere diefstallen van zijspiegels in beeld werd gebracht.

Verder is er tegen B.J. ook aangifte van diefstal van een schaafmachine en cirkelzaag gedaan. Hij heeft de spullen verkocht aan onbekenden.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.