99-jarige is oudste Surinamer die gevaccineerd is tegen COVID-19

Mevrouw Hariëtte Klaverweide, 99 jaar oud, is tot nu toe de oudste Surinamer die gevaccineerd is. Ze kreeg haar vaccin toegediend tijdens de vaccinatiecampagne in Nickerie. Mevrouw Klaverweide geeft aan dat bescherming tegen het COVID-19-virus de belangrijkste reden is geweest om zich te laten vaccineren.

Behalve mevrouw Klaverweide zijn er vanaf vrijdag honderden personen in Nickerie gevaccineerd tijdens de vaccinatie-karavaan. De karavaan is onderdeel van de vaccinatie strategie van het ministerie van Volksgezondheid die in samenwerking met het Nationaal Coördinatie Team Covid-vaccinatie, een nationaal team van verpleegkundigen, medici en vrijwilligers van verschillende bedrijven wordt uitgevoerd.

Het ministerie wil zo het vaccineren toegankelijker maken voor de groepen die nu aan de beurt zijn:

Alle 60-plussers (thuiswonend en in bejaarden- en verzorgingstehuizen)

Alle 40-plussers met onderliggende aandoeningen zoals nierziekten (dialysepatiënten), diabetes mellitus (suikerziekte), overgewicht, sikkelcelziekte en hoge bloeddruk

Alle zorgmedewerkers

Om de vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat een ieder die gevaccineerd wil worden zich eerst registreert op de website www.laatjevaccineren.sr

Als de online registratie niet lukt kan er gebeld worden naar het gratis nummer 178.



Vaccineren is behalve tijdens de grote vaccinatiemomenten in het weekend ook door de week mogelijk. Men kan bij verschillende ziekenhuizen, RGD-poli’s, het Psychiatrisch Centrum Suriname en ook bij BOG terecht. Meer informatie over wanneer en waar er gevaccineerd wordt is te vinden op www.laatjevaccineren.sr

Tenslotte roept het ministerie op om de algemene preventiemaatregelen m.b.t. Covid-19 nog steeds strikt te blijven toepassen, w.o. Mondkap op, Handen wassen en Afstand houden (MOHANA).