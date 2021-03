VIDEO: Man dood na schietincident Peperboomstraat in wijk Texas

De 29-jarige Valentino Cederburg is vandaag om het leven gekomen, nadat hij schotverwondingen opliep in de borstreek bij een schietincident aan de Peperboomstraat in Suriname. Ook zijn broer werd daarbij neergeschoten, in de wijk die bekend staat als ‘Texas’.

De achtergrond van het schietincident is vermoedelijk een oude vete tussen twee families. Vanmiddag reed een persoon van de ene familie in een auto langs het huis van de andere familie. Daarbij werd er vanuit de auto een schot gelost. Toen de auto terugkeerde zou er weer geschoten zijn bij de woning.

In het voertuig zaten er vermoedelijk drie mannen. Op een gegeven moment stapte ene K. uit het voertuig met een mes en een vuistvuurwapen in zijn hand. Toen de gebroeders Cederburg verhaal wilden halen werden zij beiden door K. beschoten. Desondanks lukte het een van hen het gevecht aan te gaan met K., waarbij deze te voet op de vlucht sloeg.

Een andere man hakte in op de auto en een broer nam vervolgens plaats achter het stuur van de auto en zette de achtervolging in. Het voertuig kwam echter vast te zitten op de berm langs de weg (foto). Vervolgens werd K. te voet achternagezeten door de broer, die hem enkele steekverwondingen toe bracht.

De drie personen die gewond raakten zijn per eigen gelegenheid overgebracht naar de Spoedeisende Hulp. Kort na aankomst kwam Valentino te overlijden. De andere broer is niet aanspreekbaar. De vermoedelijke verdachte K. liep een steekverwonding op in zijn linkerhand en op het rechterschouderblad.

De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie. Een weggebruiker filmde een deel van het schietincident: