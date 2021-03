RvM keurt Onderraad Kinderbescherming goed

Het voorstel voor het instellen van een onderraad voor kinderbescherming is op woensdag 24 maart 2021 goedgekeurd door de Raad van Ministers (RvM) in Suriname. De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) Uraiqit Ramsaran pleitte reeds bij de vorige RvM-vergadering van 17 maart voor het instellen van deze onderraad.

Minister Ramsaran benadrukt dat hij het voorstel voor het instellen van een onderraad voor kinderbescherming heeft gebracht naar de RvM, naar aanleiding van het verzoek welke hij kreeg tijdens de evaluatiemeeting van het pilotproject ‘Integraal kinderbeschermingsnetwerk’ (IKBeN) op 12 maart in het Marriott hotel, van de Technische commissie ‘TC-IK BeN’. “Ik heb toegezegd het voor te leggen binnen de RvM, dus heb ik mij eraan gehouden“, aldus de Surinaamse bewindsman.

De gewezen leden van de TC-IK BeN hebben vandaag tijdens een presentatie aan de RvM verder benadrukt wat het belang is van een dergelijke onderraad. De onderraad voor kinderbescherming zal beleid moeten ontwikkelen, uitvoeren, monitoren, evalueren en bijstellen om invulling te geven aan het gestelde in artikel 19 van het VN- verdrag inzake Rechten van het Kind namelijk:

– dat alle passende wettelijke- en bestuurlijke maatregelen worden getroffen op sociaal- en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van geweld.

– het ontwikkelen van doeltreffende procedures voor de invoering van Sociale programma’s om te voorzien in de nodige ondersteuning van het kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben.

Geweld tegen kinderen is een serieus issue. Dagelijks worden kinderen op de een of andere manier geconfronteerd met een of meerdere vormen van geweld. Indien de instanties tijdig op de hoogte worden gesteld van deze misstanden, kan er ook snel ingegrepen worden om het kind de nodige hulp te bieden.

Met de instelling van de onderraad is er een eerste maar zeer belangrijke stap gezet om verandering te brengen in de hulpverlening om uiteindelijk te komen tot een geïntegreerde aanpak van de problematiek van geweld tegen kinderen. De Sozavo-minister feliciteert de samenleving met deze mijlpaal.