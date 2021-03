Man aangehouden voor opmerkingen over dame schrijven op Facebook

Een dame in Suriname heeft bij de politie in Paramaribo aangifte van smaad en laster gedaan tegen een man omdat hij opmerkingen over haar heeft geschreven op Facebook.

De man vond de foto van de dame op haar Facebookprofiel leuk. Hij kopieerde de foto en plaatste die op zijn profiel, waarbij hij schreef verliefd op haar te zijn. Hij wilde met haar trouwen en ook zes kinderen verwekken.

De dame kwam tot de ontdekking dat de man haar foto op zijn profiel had geplaatst. Zij vond echter de opmerkingen die hij had geschreven dat hij met haar wilde trouwen niet leuk. Daarom stapte zij naar de politie.

Zij deed aangifte van smaad en laster waarna de man woensdag werd aangehouden. Hij gaf toe de handelingen te hebben gepleegd. Hij verklaarde dat God hem heeft gestuurd om dat te doen. De politie heeft hem na verhoor heengezonden.