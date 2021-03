Klant die pepperspray op escortdame en baby spoot overleden na steekpartij

De 66-jarige man die vorige week werd neergestoken door een escortdame, nadat hij pepperspray op haar en een baby spoot, is overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft het Korps Politie Suriname zojuist bekend gemaakt. Het slachtoffer werd op vrijdagavond 19 maart neergestoken door de vrouwelijke verdachte M.O. (33) en kwam in de vroege ochtend van zondag 21 maart op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis te overlijden.

De politie van het bureau Lelydorp deed na een verkregen melding van het Command Center de plek van het geval aan. Bij aankomst op de locatie troffen de wetsdienaren een seniorenburger die in een plas bloed lag met een steekverwonding aan. De ambulance werd terstond ingeschakeld en werd de gewonde man overgebracht naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, waar er operatief moest worden ingegrepen.

Uit het voorlopig onderzoek kwam naar voren dat de man een gezellig samenzijn had georganiseerd met enkele dames. Op een gegeven moment vond hij dat twee van de dames de plaats moesten verlaten. De dames weigerden zulks te doen daar het Lockdown was. Deze twee vrouwspersonen hadden op dat moment twee kinderen bij zich, van wie een baby van drie maanden oud.

De man bleef aandringen dat beide dames weg moesten en spoot op een bepaald moment met pepperspray in de ruimte waar zij zich bevonden. Er ontstond een worsteling tussen het drietal en tijdens die worsteling ontdekte de man dat hij was gestoken. Het mes waarmee de man werd neergestoken en een balk zijn ook door de politie in beslag genomen

Na uitgewerkte informatie werd de 33-jarige vrouw M.O. als verdachte aangemerkt. Zij werd door de politie van Lelydorp opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is M.O. in verzekering gesteld.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer Victor Callender is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de Recherche van Regio Midden.