EZ organiseert basis entrepreneurship training

Het Directoraat Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft in samenwerking met het assembleelid Kishan Ramsukul een basis entrepreneurship training georganiseerd voor jonge startende ondernemers in Suriname. Het doel van deze training was er dus op gericht personen te helpen die van plan zijn hun eigen onderneming te starten, maar ook voor personen die graag hun kleine onderneming willen uitbreiden.

Het assembleelid heeft onlangs mogen participeren in een programma genaamd “The young leaders of the America’s initiative”. Door dit programma zijn jonge leiders naar America afgereisd, waarbij ze onder andere getraind zijn en mee mochten lopen in diverse bedrijven.

Met de opgedane kennis tracht het DNA-lid een wezenlijke bijdrage te leveren aan het stimuleren van jonge ondernemers, door diverse projecten uit te voeren waaronder de entrepreneurship training. Met behulp van een gekregen grand van the department of States zegt Ramsukul zoveel mogelijk projecten te willen uitvoeren. Deze training was op woensdag 24 maart 2021.

Deze training werd vanwege de Covid-pandemie zowel fysiek als virtueel gehouden. Waarnemend directeur van het Directoraat Ondernemerschap, Magubane Poetisi, gaf in zijn toespraak aan, dat training en educatie tot een van de beleidspunten van het ministerie behoren.

Het Surinaamse ministerie van EZ streeft er dus naar zoveel mogelijk jonge entrepreneurs en micro ondernemers de juiste middelen mee te geven om zodoende een succesvolle ondernemer te worden. Hierdoor zijn ze ook instaat om een bijdrage te leveren aan de economie van Suriname.

De directeur bemoedigde de participanten om de aangereikte tools in acht te nemen en wenste hen verder veel succes toe.