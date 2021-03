Man aangehouden na gevecht met broer over lekkende wasmachine

De politie van Latour heeft de 32-jarige E.D. aangehouden na een gevecht met zijn 29-jarige broer N.D. over een wasmachine die water lekt.

De politie van Latour deed na een melding van het Command Center dat twee vechtende broers elkaar verwondingen toebrachten het woonadres aan. Daar aangekomen werden de gebroeders uit elkaar gehaald en afgevoerd naar de Spoedeisende hulp voor het verkrijgen van medische hulp. Na medisch te zijn behandeld, werden zij ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau, meldt het Korps Politie Suriname.

Onderzoek wees uit dat E.D. bezig was kleren te wassen. Daarbij kwam er water uit de wasmachine dat doorstroomde naar de kamer van N.D. De jongere broer merkte dat op en sprak zijn broer E.D. hierover aan. Dit viel vermoedelijk niet in goede aarde bij E.D., waardoor er een heftige woordenwisseling ontstond tussen hen. Op een bepaald moment pakte E.D. een eind hout en toen zijn jongere broer N.D. dat opmerkte, haalde hij vermoedelijk ter verdediging een scherp voorwerp tevoorschijn.

Om erger te voorkomen sprong E.D. op zijn jongere broer. Door deze handeling ontstond er een worsteling tussen de twee heren en liepen beiden door het scherp voorwerp verwondingen op.

Gelet op het feit dat E.D. een bekende van de politie alsook van de nabije omgeving is, werd hij na gepleegde overleg met het Surinaame Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Zijn jongere broer is na verhoor heengezonden. Het scherp voorwerp is door de wetsdienaren in beslag genomen.