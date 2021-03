Gregory Rusland licht benoeming als betaald Staatsadviseur toe

In Suriname werd gisteren bekend dat Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur, en Gregory Rusland, topman van de Nationale Partij Suriname tevens Assembleelid per 1 januari 2021 benoemd zijn als betaald Staatsadviseur. Rusland heeft naar aanleiding hiervan een toelichting naar buiten gebracht.

De NPS topman zegt dat hij de keus had om buiten de overheid een functie te aanvaarden, maar heeft gekozen om zijn werkzaamheden binnen de overheidssfeer uit te oefenen. Deze functie dient o.a. om de communicatie tussen de coalitiepartijen te bevorderen zegt Rusland.

“Voor de versnelde ontwikkeling is het nodig dat politieke leiders eerder een actieve dan een passieve houding aannemen, wat betekent dat je 1x24u beschikbaar moet zijn. Daarnaast heb ik o.a. de coördinatie van de woningbouwontwikkeling, waar ik met 5 ministers moet trachten perspectief te helpen brengen in de woningnood situatie die er in ons land bestaat.”

Formeel heeft hij nu dus twee verantwoordelijkheden als adviseur en lid DNA, twee functies die tevens toegestaan zijn. “Ten aanzien van mijn DNA inkomen valt aan te geven dat die al jaren naar sociale projecten uitgaat en dat zo zal blijven” aldus Gregory Rusland in een statement.