Donderdag wordt het Zwart Manifest officieel gelanceerd

Op donderdag 25 maart 2021 wordt het Zwart Manifest officieel gelanceerd. Het manifest is een document dat in de loop van de afgelopen negen maanden is opgesteld, als concrete en constructieve vervolgstap na de BLM-demonstraties van 2020. De presentatie is niet voor niets op 25 maart, de Internationale Herdenkingsdag van de Slachtoffers van Slavernij en de trans-Atlantische Slavenhandel. De lancering vindt plaats van 20.30 tot 22.00u en is te volgen via Instagram, Facebook en de website van het Zwart Manifest en Pakhuis de Zwijger.

Tijdens de lancering van het breed gedragen manifest zijn er bijdragen van verschillende betrokkenen en blikken we vooruit naar de implementatie van het document: hoe kunnen mensen daaraan gaan bijdragen? Het Zwart Manifest wordt na de officiële lancering overhandigd aan diverse politici, ministers, beleidsmakers en instellingen.

Met liefde samengesteld

Het Manifest is opgesteld om institutioneel anti-zwart racisme, voortvloeiend uit het Nederlandse slavernijverleden, te bestrijden en Zwarte emancipatie te bevorderen. Het Manifest streeft naar een radicale, concrete en consistente positieverbetering van de Zwarte gemeenschap en een toekomst zonder het systematisch uitsluiten, marginaliseren, criminaliseren en discrimineren van Zwarte mensen in Nederland. Het Zwart Manifest moet overheden, instellingen, bedrijven, politieke partijen, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties tot actie bewegen in twaalf maatschappelijke domeinen waarbinnen verandering noodzakelijk is. De Zwarte gemeenschap in Nederland zal altijd eigenaar van het Zwart Manifest zijn.

Met veel liefde en toewijding is negen maanden lang aan het document gewerkt door verschillende experts en organisaties uit de Zwarte gemeenschap. Daarnaast konden wij rekenen op de betrokkenheid en solidariteit van partijen uit andere gemeenschappen. Wij hopen dat die verbroedering en verbondenheid zich voortzet gedurende de vervolgstappen en nadere uitwerking van het Zwart Manifest. Meer over de totstandkoming van het Manifest lees je hier: “Het Zwart Manifest is onze minimumeis aan Nederland.”

Samenwerkende partners

De samenwerkende partners die een structurele bijdrage leveren om het Zwart Manifest geïmplementeerd te krijgen en zich met de uitvoering bezighouden bestaan uit o.a. Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), The Black Archives/New Urban Collective (TBA/NUC), IZI Solutions, Controle Alt Delete, Stichting We Promise, Stichting IXL Sickle Cell Awareness en Zetje In.

Het Zwart Manifest werd online gepubliceerd op 11 maart 2021 en wordt officieel op donderdag 25 maart 2021 gepresenteerd via www.zwartmanifest.nl.