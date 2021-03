Twee personen gered na omslaan boot op Surinamerivier

Op de Surinamerivier is maandag een duwboot nabij De Molen gezonken, nadat deze kapseisde. Twee mannen die in de boot zaten sprongen het water in. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een duwboot die een ponton duwde.

De melding kwam iets voor 20.00u binnen bij de Surinaamse politie. De te water geraakte mannen konden gered worden door de maritieme politie, die hen heeft afgezet bij de Platte brug.

Het is nog niet bekend hoe de boot is omgeslagen. De politie is op dit moment nog ter plaatse bezig met het onderzoek.