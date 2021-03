Politie lost waarschuwingsschoten bij wilde achtervolging verkeerscrimineel

De politie heeft een 21-jarige autobestuurder maandagavond na een wilde achtervolging aangehouden in Paramaribo. Hij bestuurde zonder rijbewijs een niet verzekerde auto en negeerde het bevel van de wetsdienaren in Suriname om te stoppen aan de schietbaanweg.

De jongeman is dinsdag na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor het negeren van een ambtelijk bevel, vernieling en poging tot doodslag. De politie zette na het doorrijden meteen een achtervolging in en heeft in totaal vijf waarschuwingsschoten gelost.

De wetsdienaren hebben de wagen waarin de jongeman samen met een mede-inzittende zat, klemgereden op de hoek van de Kadjoe- en Lamestraat. De jongemannen stapten echter uit en renden verder. De politie wist hen toch aan te houden.

Tijdens het vluchten in de auto heeft de jongeman twee voertuigen aangereden. Hij vluchtte weg bij het zien van de politie omdat hij geen rijbewijs heeft en de auto is ook niet verzekerd. De politie heeft het voertuig in beslag genomen. De mede-inzittende is heengezonden.