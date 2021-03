Ook MoHanA voorlichtingsdag in district Commewijne

In het district Commewijne was er afgelopen weekend een voorlichtingsdag over MoHanA, dat staat voor Mond- en neuskap op, Handen reinigen en Afstand houden. De bewoners van dit district kregen evenals die in het district Nickerie naast de MoHanA-voorlichting, extra informatie over tabak.

De mensen werden voorzien van flyers, handsanitizers, T-shirts, mondkapjes, bumperstickers en tassen. De PAHO heeft voorzien in alle voorlichtingsmateriaal.

De MoHanA campagne is essentieel om iedere burger van de gemeenschap bewust te maken van de persoonlijke stappen die genomen moeten worden om de spreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Het district werd op vrijdag 19 maart 2021 aangedaan.

Om de mensen zoveel mogelijk te bereiken met de informatie, zijn de volgende plekken in het district aangedaan: het veerplein, standjes langs de Oost-West verbinding, de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), G.Sewradjsingh muloschool, O.S. 3 Meerzorg en O.S. 1 Tamanredjo. Tevens werd een aantal winkels voorzien van posters voor een groter bereik.

Met de voorlichtingsdag te Commewijne is een einde gekomen aan het eerste project van de districtentour. Er zal een evaluatie gepleegd worden en nagegaan worden op welke vlakken de samenleving nog meer voorgelicht kan worden.