Minister Ramadhin brengt bezoek aan Boven-Suriname

In het kader van zijn oriëntatiebezoeken heeft minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid met een delegatie bestaande uit de directeur van het ministerie Rakesh Gajadhar Sukul, SZF-directeur Amar Randjitsingh, BOG-directeur Radjesh Ori en directeur Medische Zending, Herman Jintie, een bezoek gebracht aan het Boven-Surinamegebied om zo ook na te gaan wat de huidige situatie is in het binnenland als het gaat om de gezondheidssector.

De Medische Zending te Brownsweg werd als eerste aangedaan door de minister. Na een korte rondleiding en presentatie over de huidige situatie en vooruitzichten vertrok Ramadhin samen met de delegatie richting Pokigron. Vanuit Pokigron werd de reis voortgezet met de boot en werden de dorpen Abenaston, Soekoenale, Jawa Jaw en Ladoani bezocht door Ramdhin en de delegatie. Er werd gelijk gebruik gemaakt om de poliklinieken in genoemde dorpen te bezoeken. Hier zijn de meest nijpende zaken ter plekke besproken. Deze poliklinieken werden door het ministerie voorzien van mondmaskers om het werk op een veilige manier te kunnen doen.

Uit de diverse krutu’s is naar voren gekomen dat het niet duidelijk is waar men aan toe is met het huidig beleid met betrekking tot de bazo kaarten. Ramadhin sprak de bewoners toe en heeft te kennen gegeven dat er een wordt gewerkt aan structuur en dat het makkelijker zal zijn wanneer SZF de mogelijkheid heeft om op Atjoni de kaarten te verstrekken. Men hoeft dan niet meer helemaal naar Paramaribo voor het ophalen van hun kaart. Ook is aangegeven dat het een probleem is om aan medicamenten te komen, waarop de minister wederom de bewoners heeft toegesproken met de mededeling dat er hard aan wordt gewerkt om dit ook spoedig op te lossen.

Een wens uit het Boven-Surinamegebied is dat er een bezoek wordt gebracht aan de Granman voor een kennismaking maar ook om van gedachten te wisselen omtrent het vaccineren. Ramadhin zal dit met de regering opnemen en er werk van maken.