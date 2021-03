Diaspora spelers toch inzetbaar in wedstrijd tegen Aruba

De Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft toestemming gekregen om met alle ‘diaspora spelers’, die vanuit Schengenstaten afreizen, uit te kunnen komen tegen Aruba. Dat heeft de bondscoach van Suriname, bondscoach Dean Gorré, laten weten.

Natio speelt op 27 maart tegen Aruba in Florida, maar voor bezoekers vanuit Schengenlanden of gereisd via deze landen, geldt een verplichte quarantaine van 14 dagen als ze de VS binnenkomen. Daardoor kwam hun deelname aan de wedstrijd op losse schroeven te staan.

Volgens Gorré, die maandag met een deel van de selectie in Suriname aankwam (foto), heeft de SVB haar best gedaan om dispensatie te krijgen voor de profvoetballers. Daardoor zijn alle spelers van het nationaal elftal toch inzetbaar.