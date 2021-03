Zwaar verouderd SRS krijgt nieuwe stijl

De Stichting Radio-omroep Suriname (SRS) heeft afgelopen vrijdag haar nieuwe huisstijl gelanceerd. Daarbij werden een nieuw logo, website en social media kanalen gepresenteerd. De nieuwe stijl houdt verder ook in nieuwe programma’s en aanpassing van bestaande programma’s.

Als onderdeel van deze re-branding heeft zelfs het gebouw een opknapbeurt gekregen. Het pand is nu geschilderd in een frisgroene kleur, die eveneens in het logo terug te vinden is en staat voor groei.

SRS-directeur Earnie Eenig zei tijdens zijn toespraak dat het vorige logo en de huisstijl zwaar verouderd waren en dus niet bij de huidige tijdsgeest passen. De nieuwe stijl houdt in een nieuw logo, nieuwe programma’s, aanpassing van bestaande programma’s.

“De SRS wil Surinamers bereiken die bewust willen zijn van hun omgeving en plek in de wereld” aldus Eenig. Hij zegt dat zijn streven erop gericht is om zoveel als mogelijk groei te bewerkstelligen met de organisatie.

De SRS-topman zegt samen met zijn jong en dynamisch team gered te zijn voor de uitdagingen die gepaard gaan met de nieuwe stijl.