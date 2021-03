Ziekenverzorger aangehouden voor mishandeling patiënt

Een ziekenverzorger in Paramaribo is zondag aangehouden voor mishandeling van een patiënt. Hij had de thuiszorg van deze patiënt op zich genomen op 13, 17, 18 en 19 maart. Hem was wel voorgehouden dat de man een geschiedenis heeft van alcoholmisbruik en dat deze persoon vaker agressief werd en vooral niet wilde baden. De verdachte werkt ook bij het Psychiatrisch Centrum Suriname en dacht de man aan te kunnen.

Op 13 maart ging hij de eerste keer naar het huis van het slachtoffer. Toen hij bij de woning van de patiënt ging om te werken, begon die hem meteen uit te schelden. Ook schopte en trapte hij op de ziekenverzorger. De verdachte bleef echter zijn werk doen.

Op 17 maart maakte hij weer mee dat de man hem zonder enige aanleiding begon uit te schelden. Hij liet het slachtoffer op het bed zitten. Toen hij zijn handschoenen wilde aantrekken, trapte de patiënt hem in de rug.

In een reflex en uit hevige schrik keerde de ziekenverzorger zich snel om waarbij zijn hand hard in het gezicht van de man kwam en hij een snee opliep. Hij ging op 18 en 19 maart niet meer om te werken. Er werd tegen hem aangifte gedaan waarna hij werd aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering werd gesteld.

Vernomen wordt dat de verdachte advocaat Maureen Nibte in de arm heeft genomen.