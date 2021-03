Minister: ‘Ook tijdens Phagwa geen feesten en geen opheffing van lockdown’

De Surinaamse regering overweegt niet om de huidige lockdown op korte termijn te heffen. Er wordt ten onrechte gesteld dat de regering dit zou doen om toe te staan dat het Phagwa feest volgende week gevierd wordt. Dat zegt de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin.

Hij benadrukt dat de regering juist blij is met de lockdown en dat deze vooralsnog niet zal worden opgeheven. Evenementen blijven verboden, ook activiteiten die men wil organiseren in verband met Phagwa. De minister zei dit weekend dat hij dir soort activiteiten niet zal toestaan.

Het Holi of Phagwa feest valt dit jaar op maandag 29 maart en is een nationale vrije dag in Suriname, die met de zondag is gelijkgesteld. De minister van Volksgezondheid had eerder al aangegeven dat er geen vergunningen en dispensaties verleend zullen worden voor evenementen.

Maandag komt Ramadhin met een speciaal statement over Phagwa omdat er volgens hem ten onrechte wordt gesuggereerd dat de regering het vieren van Phagwa zou willen faciliteren. Dit zei hij tegen de STVS: