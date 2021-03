Instituut Nationale Sportselecties heeft nieuwe leiding

Om het sportbeleid van het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) verder te ondersteunen zijn er overheidsstichtingen in het leven geroepen. Deze stichtingen opereren onafhankelijk, doch binnen het algemeen vastgesteld sportkader waaronder NIS, werkgroep “Exploitatie Overheids Sportaccommodaties” en het Instituut Nationale Sportselecties (INS). Dit zegt Gordon Touw Ngie Tjouw directeur Sportzaken tijdens de installatie van het INS-managementteam. Dit heugelijk feit gebeurde op 16 maart jl. op het Kabinet van de Vicepresident van de Republiek Suriname.

Touw Ngie Tjouw geeft aan dat via INS het topsporttraject voor de komende periode duidelijk kenbaar gemaakt zal worden. Via INS is er nu een goede communicatie met het directoraat Sportzaken, Interne Controle en het Surinaams Olympisch Comité (SOC). Dit is nodig, omdat een van de belangrijkste speerpunten van INS is, om een ‘transparant subsidiebeleid’ uit te voeren, waarbij wij samen gaan optrekken met de nodige sportorganisaties, zoals het SOC, Staatsolie Sportfonds, andere bedrijven en overige stakeholders, om zuinig en effectief de operationele kosten van regionale en internationale evenementen en trainingen, maar ook carrièreplanning van topsporters financieel helpen dragen, waar nodig en waar mogelijk met de beschikbare middelen.

Volgens Macy Slijngard, hoofd managementteam INS, is er sedert het aantreden van minister Gracia Emanuël en directeur Gordon Touw Ngie Tjouw, specifiek beleid ontwikkeld om vooral topsporters van dienst te kunnen zijn. Het INS in de nieuwe opzet zal zoals het regeringsbeleid dat voorschrijft, vooral transparantie hoog in haar vaandel dragen. Als faciliterende dienstverlenend instituut gaan we een pakket aan maatregelen en diensten kunnen aanbieden om alle topsporters te begeleiden in hun traject, op jacht naar eremetaal op wereldtoernooien. De nadruk hierbij is dat het INS niet alleen sporttechnische assistentie gaat verlenen aan topsporters, maar ook alles daaromheen. Onder andere fysiotherapie, medische onderzoeken bijvoorbeeld Dexa scan, voedingsdeskundigen, psycho en sociale begeleiding enz. Belangrijk is ook de administratieve ondersteuning die de topsporters vaak genoeg nodig hebben.

Tot slot memoreerde de sportdirecteur zijn periode als topsporter, waarbij hij ups en downs heeft gekend. Hij concludeerde ook dat hij meer uit zijn fouten en tegenslagen heeft geleerd en ervaren dan uit zijn succes. “Mijn beste prijzen van mijn sportcarrière, naast alle medailles en bekers welke ik heb mogen ontvangen zijn mijn diploma’s in Business Management & Sportmanagement. Ik was niet alleen topsporter maar ook student. Werk niet alleen aan je sportprestaties maar ook aan jouw schoolontwikkeling’. Naast het behalen van mijn medailles en trofees, is het hebben van mijn schooldiploma’s mijn grootste geluk als topsporter geweest en zo mijn grootste succes in mijn carrière om u hier toe te spreken als topsporter en sportdeskundige directeur van Sportzaken.”

In het managmentteam van INS zitten verder: Tosh van Dijk, Yves Vlijter, Zavianna Amat-Agoes, Jefferey Redjodikromo, Xhosa Trustfull en Marciano Tsang.