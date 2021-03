Dronken bestuurder bekneld nadat busje over de kop slaat

Bij een eenzijdig verkeersongeval zondagavond aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, is dit busje over de kop geslagen. Het voertuig kwam daarbij dwars op z’n kop, deels op de berm en deels in de goot terecht.

Het ongeval gebeurde rond 21.50u ter hoogte van de Mirchi Isserdeiweg. De bestuurder verkeerde vermoedelijk onder invloed van alcohol en verloor tijdens het rijden de controle over het stuur. Hij werd door omstanders uit het busje bevrijd.

De bestuurder had geen noemenswaardige verwondingen. Hij is voor verder onderzoek door de Surinaamse politie naar het politiebureau afgevoerd. Het voertuig wordt op moment van schrijven door een sleepwagen weggesleept