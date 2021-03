Banken kunnen onderling EURO-transacties uitvoeren via geautomatiseerd systeem

Vanaf vandaag maandag 22 maart 2021 kunnen banken onderling EURO-transacties uitvoeren via het geautomatiseerd Suriname Nationaal Elektronisch Betaalsysteem (SNEPS). Eerder verwerkte het betaalsysteem reeds interbancaire transacties in de Surinaamse Dollar (SRD) en de US-dollar (USD). EURO-transacties werden tot heden nog semi-handmatig verwerkt. De afgelopen 5 maanden hebben de Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging een gezamenlijk traject ingezet om ook de EURO-transacties via SNEPS te realiseren.

De Centrale Bank van Suriname heeft in augustus 2015 het Suriname Nationaal Elektronisch Betaalsysteem (SNEPS) geïntroduceerd. Met deze introductie is Suriname voor SRD-transacties overgestapt naar een automatisch elektronisch betaalsysteem volgens internationale betaalstandaarden en compliance conform de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) richtlijnen.

Vier jaar later, in augustus 2019, werd het ook mogelijk om interbancaire USD-transacties via SNEPS uit te voeren. De invoering van de elektronische USD-betalingen via SNEPS heeft bijgedragen aan een significante toename in interbancaire girale USD-transacties. Het aantal interbancaire transacties is significant gestegen van 68.000 in vierde kwartaal van 2015 naar bijna 500.000 transacties in het laatste kwartaal van 2020. Hiermee geeft de Centrale Bank van Suriname een concrete invulling aan haar doelstelling het giraal betalingsverkeer tussen het bedrijfsleven, de overheid en het publiek makkelijker, veiliger en efficiënter te maken.

De Centrale Bank van Suriname en de Surinaamse bankiersvereniging streven ernaar om binnenkort de verwerking van deze tran