1 coronadode en 5 nieuwe besmettingen in Suriname

In de afgelopen 24 uur is er weer één persoon in Suriname overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Die informatie is echter niet verwerkt in de dagelijkse cijfers, die zondagavond werden gepubliceerd.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een zeventig plusser die zondagochtend in het ’s Lands Hospitaal is komen te overlijden. Waarom deze COVID-19 dode zondagavond dan niet in de cijfers is meegenomen is vooralsnog onduidelijk.

Uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering blijkt verder dat er 5 nieuwe COVID-19 besmettingen zijn genoteerd. Dit na in totaal 57 keer testen. Het aantal patiënten in het ziekenhuis is stabiel en bedraagt 17.