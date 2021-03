Pas gekochte auto vermoedelijk in brand gestoken

Deze auto is vanmorgen vroeg volledig door brand verwoest bij een woning aan de Putcherweg in Suriname. Het vermoeden bestaat dat het voertuig in brand is gestoken. Het motief voor de brandstichting is niet duidelijk.

De eigenaar Rinaldo had het voertuig pas 2 maanden in bezit en gebruikte het voor z’n werk als taxichauffeur. Hij sliep toen het gebeurde, maar de kinderen werden wakker omdat ze een autodeur hoorden dichtklappen.

Ze dachten dat hun vader wegging, maar ten ze een kijkje namen zagen ze dat het voertuig naast het huis in brand stond. De Surinaamse brandweer werd gealarmeerd maar die kon de auto niet meer redden.

De man is naast zijn auto ook zijn rijbewijs en id-kaart, die in de auto lagen, kwijt. Het voertuig brandde volledig uit zoals op onderstaande foto’s ook te zien is. De politie heeft de zaak in onderzoek.