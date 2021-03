Kokosnoot uit buik grote anaconda in Suriname verwijderd

Dierenartsen in Suriname hebben vandaag een kokosnoot uit de buik van een 3.9 meter lange anaconda van Paramaribo Zoo verwijderd.

De slang had maanden lang een bolling in zijn lijf wat maar niet kleiner werd. Dierenartsen kwamen maar niet achter wat er in de buik zat en besloten toen om de slang vandaag ‘open te maken’. Daarbij is de kokosnoot aangetroffen en verwijderd.

De anacoda heet Quetzlquatl, vernoemd naar de Azteekse gevederde slangengod van wind, water, lucht en vruchtbaarheid. Quetzlquatl is afgelopen jaar juni gevonden op de Ringweg en daarna overgebracht naar de dierentuin.