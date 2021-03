Graafmachine te Tamanredjo in brand gevlogen

Op zaterdag 20 maart kreeg het Korps Brandweer Suriname een melding dat een Hitachi graafmachine in brand stond. Dit gebeurde iets voor 10.00u in de ochtend in een loods te Tamanredjo.

De eigenaar was bezig het voertuig op te starten toen er plotseling rook uit de machinekamer kwam. Kort daarna zag hij vlammen uit de machine komen. Samen met arbeiders werd met emmers water en zand geprobeerd om de brand te blussen, echter zonder resultaat.

De Surinaamse brandweer was om 10.01u ter plaatse en had de brand om 10.09u onder controle. De schade is beperkt gebleven tot de machinekamer. De oorzaak van de brand is onbekend.

Later op de dag vloog ook een boomstammen loader in brand: