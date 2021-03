Groeiende belangstelling bij landbouwers voor subsidies SAMAP

Meer dan 400 boeren, producentenorganisaties en agrobedrijven hebben de afgelopen periode deelgenomen aan de informatiesessies over de Matching Grant Facility (MGF), georganiseerd door het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP).

De MGF is een fonds dat Surinaamse agrariërs in gelegenheid stelt in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning door middel van een grant (subsidie), indien zij aan de gestelde criteria voldoen. Het stelt de boeren in staat om tot een bepaald bedrag, niet-financiële ondersteuning aan te vragen voor productieverhoging en -professionalisering en zodoende verbetering van de markttoegang.

De sessies waren ondersteunend en boden de mogelijkheid om vragen van landbouwers te beantwoorden over het aanvraag- en indieningsproces voor kleine en grote subsidies. Velen van hen vroegen ook om assistentie bij het invullen van de aanvraagformulieren.

De Matching Grant Facility kent namelijk twee soorten grants die mogelijkheden bieden voor de agrarische sector van Suriname. De Small Grants zijn bedoeld voor kleine individuele landbouwers die actief zijn in de productie of voor kleine landbouwbedrijven. Small Grants bieden namelijk ondersteuning in de vorm van landbouwwerktuigen, of -diensten om de kwaliteitsproductie en de toegang tot afzetmarkten te verbeteren, en wel tot maximaal USD 5.000.

De Large Grants ondersteunen producentenverenigingen, organisaties, coöperaties en landbouwbedrijven die samenwerken met georganiseerde (of niet georganiseerde) landbouwers en telers. De Large Grants zijn bedoeld om niet alleen de hoeveelheid en de kwaliteit van landbouwproducten te verbeteren, maar ook om waarde toe te voegen en de marktkansen en het agro-exportpotentieel van de producten te vergroten. De MGF ondersteunt initiatieven tot een maximum van USD 300.000.

De eerste aanvrager voor een Small Grant, Raymond Moestro uit Saramacca, was is erg enthousiast om als eerste landbouwer, een projectvoorstel in te dienen. “Het is mij gelukt, met alle ondersteuning die er is geboden, het kan jou ook lukken.” Het indienen van een aanvraag voor een Small of Large Grant kan tot en met 30 april, 2021.