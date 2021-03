Dronken bestuurder die doorreed na aanrijden 62-jarige voetganger aangehouden

De Surinaamse politie heeft een 58-jarige bestuurder aangehouden, die in dronken toestand een 62-jarige voetganger aanreed en daarna in hulpeloze toestand achterliet. Zijn rijbewijs is voor de derde keer ingevorderd en hij zit vast, meldt het Korps Politie Suriname.

De aanrijding vond op 11 maart in de directe omgeving van het politiebureau Santo Boma plaats. Enkele omstanders die het geval aanschouwden, speelden de informatie door aan de wetsdienaren van dit politiebureau. Volgens een ooggetuige was de doorrijder S.A. onder invloed van alcohol.

Hij is op donderdag 11 maart door de politie van het bureau Santo Boma direct opgespoord en aangehouden voor het veroorzaken van een aanrijding. S.A. verklaarde aan de politie dat hij alcohol had genuttigd en bang was dat de politie hem zou aanhouden. Hij is wel in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs.

Gelet op het feit dat hij in beschonken toestand heeft deelgenomen aan het verkeer, is zijn rijbewijs voor de derde keer ingevorderd. De doorrijder werd vervolgens aan een bloedtest onderworpen. De pick up is ter herkeuring in beslag genomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is S.A. in verzekering gesteld.

De 62 jarige voetganger A.F. werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medisch te zijn behandeld is het slachtoffer heengezonden meldt de politie.