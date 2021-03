De 10.000ste COVID-19-vaccinatie in Suriname is een feit. Omstreeks 10.00 uur zaterdag 20 maart 2021 is met het inenten van de heer Wilgo Tolud het voormelde aantal gehaald. Dat gebeurde in aanwezigheid van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens de eerste van de twee grootse vaccinatiedagen op het KKF-terrein. Deze twee vaccinatiedagen worden door het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het bedrijfsleven georganiseerd. Op zaterdag waren Telesur en Staatsolie hiervoor verantwoordelijk, terwijl zondag het de beurt is aan VSH en Assuria.

Tolud mocht uit handen van de bewindsman een bloemstuk in ontvangst nemen, terwijl hij ook overladen werd met presentjes van de twee organiserende bedrijven. “Ik heb met laten informeren en ze zijn veilig. Ik heb overal informatie opgezocht: op het net, Suriname en ook van u”, zei hij tegen de bewindsman.

Deze vaccinatiedagen zijn in navolging van de activiteit van een week geleden, eveneens in KKF, waarvan Fernandes Group en de Surinaamse Brouwerij NV de kosten droegen. Minister Ramadhin toonde zich niet alleen ingenomen met het initiatief van het Surinaamse bedrijfsleven, maar ook tevreden met de reactie van de samenleving om zich te laten vaccineren. Hij zegt dat de intussen 10.000 gevaccineerden de influencers moeten zijn voor zij die dat zich nog niet hebben opgegeven.

In gesprek met de 10.000ste gevaccineerde sprak de bewindsman van een “heel goed signaal dat mensen komen vaccineren”. Hij zegt dat het ministerie alle mensen in Suriname wil beschermen tegen de schadelijke effecten van het COVID-19-virus. “Elke persoon is belangrijk”, aldus minister Ramadhin.

Hij noemt het een prestatie van Suriname om binnen drie weken de 10.000vaccinaties gehaald te hebben. Het streven is om wekelijks die aantal te halen. Met de continue bevoorrading wordt ernaar gestreefd veel meer vaccinaties uit te voeren. De vaccinatiecampagnes zullen op kleinere schaal ook naar de districten en het binnenland worden gebracht zodat er landelijke bescherming komt