President Santokhi belt VVD-leider Mark Rutte om te feliciteren

De Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi heeft donderdag zijn persoonlijke felicitaties uitgebracht aan Mark Rutte, leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Dit in verband met de overwinning van de VVD tijdens de recente parlementaire verkiezingen in Nederland.

Rutte die op dit moment demissionair minister-president van Nederland is en het Surinaamse staatshoofd hebben elkaar donderdag telefonisch gesproken. Rutte heeft president Santokhi geïnformeerd over de kabinetsformatie. Ook is tijdens de conversatie de stand van zaken in de relatie tussen Suriname en Nederland besproken.

President Santokhi heeft tijdens het telefonische colloquium benadrukt het beschikbaar stellen van de restant verdragsmiddelen. De verdragsmiddelen zullen aangewend worden voor ontwikkelingsprojecten. Het staatshoofd beoogt een spoedige uitvoering van de gemaakte afspraken.

Beide regeringsleiders hebben het voornemen de betrekkingen verder op te voeren en in dat kader is wederom afgesproken dat president Santokhi, op uitnodiging van zijn collega Rutte een werkbezoek zal brengen aan Nederland. President Santokhi zal ook van de gelegenheid gebruik maken ontmoetingen te hebben met het Nederlandse bedrijfsleven en de Surinaamse diaspora.