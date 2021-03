Klant spuit pepperspray op escortdame en baby

Een 66-jarige man in Suriname heeft donderdagavond met pepperspray gespoten op een 33-jarige vrouw en haar drie maanden oude baby in een woning in het district Wanica.

Zij kregen een woordenwisseling over de verleende diensten van escortservice, die de vrouw hem had aangeboden. De man begon met de pepperspray te spuiten op de vrouw die op dat moment samen met haar baby van drie maanden was. De pepperspray kwam daardoor op de vrouw en de zuigeling.

De vrouw nam op haar beurt een mes uit de keuken en bracht de man steekverwondingen toe in zijn buikstreek. De klant was daardoor niet aanspreekbaar. Hij werd naakt op het balkon aangetroffen.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De man, de vrouw en de baby werden met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Op de plaats werd een spuitbus met wat pepperspray gevonden. Het onderzoek duurt voort.