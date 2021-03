Gewonden bij aanrijding tussen drie auto’s Magentakanaalweg

Bij een aanrijding tussen drie voertuigen zojuist aan de Magentakanaalweg in Suriname zijn drie personen gewond geraakt. Onder de gewonden bevindt zich ook een vrouwelijke penitentiaire ambtenaar. Zij reed de bordeaux gelakte personenauto.

Alle drie slachtoffers zijn per ambulance afgevoerd voor medische behandeling. Hoe de aanrijding heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.