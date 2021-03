Fransen willen particulier ziekenhuis in Suriname opzetten

De particuliere Frans-Guyanese gezondheidsonderneming Guyane Santé heeft plannen voor het opzetten van een particulier ziekenhuis in Suriname. Een delegatie uit Frans-Guyana heeft haar plannen aan de Surinaamse president Santokhi gepresenteerd. De vertegenwoordigers van de onderneming hebben deze mogelijkheid van direct foreign investment op vrijdag 19 maart 2021 op het Kabinet van de President met het staatshoofd besproken.

Anne Mathieu, representative van Frans-Guyana in Suriname, is tevreden met de reactie van de president. “Hij heeft de deur geopend en meteen een meeting gepland met de minister van Volksgezondheid”, zegt ze.

Parlementariër Ronny Aloema, die ook aanwezig was tijdens de presentatie, zegt dat Guyane Santé drie particuliere ziekenhuizen heeft opgezet in het buurland. “Hun zorg is volgens EU-standaarden en ze willen ook in Suriname zulke projecten opzetten”, aldus de volksvertegenwoordiger. Hij voegt eraan toe dat het voor de integratie met Frans-Guyana een mooie gelegenheid is. Ook vanwege het gegeven dat met de veerverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana het personenverkeer zal toenemen.

Aloema meent dat de Surinaamse gezondheidszorg naar een andere standaard moet en dat het project daarom heel veel voor het land kan betekenen. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zal volgens hem relevante informatie over de Surinaamse gezondheidssector verschaffen aan de Fransen.

De delegatie heeft behalve het opzetten van een particulier ziekenhuis ook haar plannen voor het trainen van artsen en uitwisselingen op het gebied van gezondheidszorg aan het staatshoofd kenbaar gemaakt. Mathieu zegt dat Frankrijk en Frans-Guyana over veel kennis op dat gebied beschikken en dat met Suriname erbij alle drie landen wederzijds voordeel aan deze projecten kunnen hebben.

Ze ziet graag een betere samenwerking tussen de landen van het Guyanaschild en een win-winsituatie voor diens samenlevingen. Mathieu wees in deze op de getekende samenwerkingsovereenkomsten eerder door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Zij spreekt van een nieuwe dynamiek.