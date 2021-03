First lady gedenkt zorgverleners ziekenhuizen

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft dezew eek blijk van waardering getoond aan zorgpersoneel. De presidentsvrouw heeft op 18 maart 2021 zorgverleners van het ’s Lands Hospitaal en het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) in de bloemen gezet. De medewerkers hebben elk een gebak en een gesloten enveloppe met inhoud ontvangen.

De first lady zegt dat zij middels haar “Grang Tangi”-project tracht om ziekenhuispersoneel een blijk van waardering te tonen, voor hun prestaties gedurende de COVID-19-pandemie. In haar toespraak stond zij ook stil bij de uitdagingen, waarmee het personeel te kampen heeft en ook de gepleegde inspanningen, in het bijzonder gedurende de COVID-19-pandemie. “Jullie zijn onze helden in deze strijd.”

Medisch directeur Soenita Nannan Panday-Gopising van het ’s Lands Hospitaal toonde zich bijzonder ingenomen met het gebaar van de presidentsvrouw. “Wij zijn blij dat de first lady aan ons heeft gedacht en haar waardering toont richting het ziekenhuis.” De medisch directeur geeft de garantie dat haar instelling zich zal blijven inzetten voor het bieden van kwalitatieve zorg. De first lady heeft tijdens haar toespraak aangegeven te beseffen dat het werk van de zorgverleners heel intensief is.

Zij werd bij het SVZ ook bedankt door verpleegkundig directeur Celestine Etnel, voor de schouderklop. “Ze verdienen het”, beklemtoonde de ziekenhuisfunctionaris tijdens haar toespraak. “Als je in de verpleging zit, wordt je met alles geconfronteerd. We lopen allemaal risico’s, maar het hoort bij het werk.” First lady Santokhi-Seenacherry uitte ook tegenover het SVZ-zorgpersoneel haar dankbaarheid voor de gebrachte offers.

“Het gaat om het geven van een blijk van waardering aan onze frontlinie werkers. Voor de moeite en de inspanningen van de werkers na een jaar COVID-19 in Suriname. Het is belangrijk dat u beseft dat uw inzet niet onopgemerkt aan ons voorbij is gegaan. Er is heel veel veranderd in uw leven. Het is belangrijk dat u weet, dat wij u liefde en harde werk enorm appreciëren”, aldus de presidentsvrouw.