Tegenslag voor Tullow: weinig olie bij boring blok 47 aangetroffen

Tullow Oil heeft vanmorgen in dit persbericht laten weten dat de Goliathberg-Voltzberg Noord-exploratieput, geboord in Blok 47 voor de kust van Suriname, niet het verwacht resultaat heeft opgeleverd. Bij het boren is een reservoir van goede kwaliteit aangetroffen, maar slechts een kleine hoeveelheid olie.

Het boorschip Stena Forth boorde de put Goliathberg-Voltzberg Noord tot een totale diepte van 5.060 meter in 1.856 meter water en de put zal nu worden afgesloten en verlaten. Tullow en zijn partners zullen vervolgens de gegevens die uit de put zijn verzameld, beoordelen en zorgvuldig de volgende stappen overwegen.

Tullow is de exploitant van Blok 47 met een belang van 50%. Petroandina Resources Corporation N.V. (Pluspetrol) bezit 30% en Ratio Suriname Limited bezit de resterende 20%.