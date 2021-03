Rovers dringen woning binnen en lossen schoten op bewoners

Drie rovers hebben in de nacht van woensdag op donderdag een woning aan de Goede Hoopweg in Suriname binnengedrongen. Daarbij heeft één van de rovers, die gewapend was met een vuistvuurwapen, schoten gelost op twee bewoners. Beide personen werden daarbij geraakt.

Een van de slachtoffers liep een schotverwonding op aan zijn rechterknie en de ander had een in- en uitschot aan zijn rechterbeen. De twee sliepen in het pand toen de criminelen kans zagen binnen te dringen.

Toen de bewoners wakker schrokken raakten zij in een worsteling met de criminelen. Daarbij loste een van de rovers gericht schoten op de slachtoffers. Volgens de eerste informatie werden vier telefoons buitgemaakt, waarna de rovers de benen namen.

De Surinaamse politie is nog bezig met het onderzoek.