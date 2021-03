Nederland en andere Europese landen hervatten inentingen met AstraZeneca

Meerdere Europese landen waaronder Nederland gaan het coronavaccin van AstraZeneca weer gebruiken nu de Europese medicijnwaakhond EMA opnieuw heeft geoordeeld dat het veilig is. Het gaat onder meer om Italië en Frankrijk.

Toezichthouder EMA gaf vandaag zijn oordeel over de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin gegeven: volgens de geneesmiddelenautoriteit is het vaccin veilig en effectief.

Ook Ierland, Cyprus, Letland, Litouwen en Bulgarije gaan mensen weer inenten met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut. De eerste prikken worden vrijdag gezet. Volgens Spaanse media gaat ook Spanje de vaccinaties hervatten.

In Suriname wordt ook het coronavaccin van AstraZeneca gebruikt. Daar waren de inentingen afgelopen week gewoon doorgegaan. Komend weekend bijvoorbeeld, op zaterdag 20 maart en zondag 21 maart, organiseert het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met het bedrijfsleven grote vaccinatiedagen in KKF: