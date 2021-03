Motor Surveillance Dienst schrijft 68 boetes uit

Politieambtenaren van de Surinaamse Motor Surveillance Dienst hebben vorige week achtenzestig (68) verkeersdeelnemers bekeurd. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De boetes die in de week van zondag 7 maart tot en met zaterdag 13 maart het meest zijn uitgeschreven zijn:

het niet kunnen tonen van een rijbewijs, rijden zonder het voertuig te hebben verzekerd, rijden zonder gebruik te maken van de veiligheidsgordel, handmatig bellen, rij- of voertuig niet gekeurd of herkeurd, stoppen op zodanige wijze, verboden wijze vervoeren van personen, getinte ruiten en het negeren van het verbod links of rechts af te slaan.

Zesentwintig (26) van de verkeersovertreders hebben hun opgelegde boetes buiten proces afgehandeld meldt de Surinaamse politie.