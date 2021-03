Man hackt Facebook-account en plaatst sekswerk advertentie

Een Facebook-gebruiker in Suriname, is onlangs flink gedupeerd toen een andere persoon zijn Facebook-account wist te hacken. De hacker plaatste vervolgens met dit account een sekswerk advertentie, waarin hij zijn eigen telefoonnummer vermeldde en vrouwen opriep telefonisch contact op te nemen als zij werk zochten.

Het was zijn bedoeling om de vrouwen sekswerk te laten verrichten, om zodoende zelf geld te verdienen. De gedupeerde R.R. kwam via zijn zus erachter dat er een advertentie met zijn Facebook-account was aangemaakt. Samen met zijn zus belde hij naar het vermelde nummer.

De zus maakte vervolgens een afspraak om de persoon van wie het nummer is, afgelopen dinsdag te ontmoeten aan de Kwattaweg. Het bleek om de verdachte te gaan die haar wilde inzetten voor sekswerk waarmee hij zelf geld zou verdienen. R.R. had in de tussentijd de politie ingeschakeld die de verdachte wist aan te houden.

De verdachte verklaarde dat hij op die wijze vrouwen zocht om hen in te zetten in de prostitutie. Hij was in eerste instantie na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, maar werd in vrijheid gesteld nadat R.R. de zaak had ingetrokken.