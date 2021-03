Man die vriendin met steen mishandelde is bekende van de politie

De Surinaamse politie heeft afgelopen zaterdag een man aangehouden, die verdacht wordt zich schuldig te hebben gemaakt aan mishandeling van zijn vriendin. Het gaat om de 30-jarige C.K. meer bekend als ‘Nousky’, een bekende van de politie meldt het Korps Politie Suriname.

Zijn vriendin deed de vorige week aangifte van mishandeling op het politiebureau Latour. Zij verklaarde aan de politie dat ze met een siersteen is mishandeld door haar vriend C.K. Daarnaast bracht hij haar ook vuistslagen toe in het gelaat. De jonge vrouw liep twee barstwonden op aan het hoofd.

Verder gaf het slachtoffer te kennen dat haar vriend ook heeft bedreigd het huis op haar woonadres te Latour in brand te zullen steken. Na de daad ging de verdachte er vandoor met het voertuig en de mobiele telefoon van zijn vriendin. De politie van Latour die ter plaatse ging voor onderzoek, schakelde de ambulance in en werd de aangeefster voor medische hulp overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De wetsdienaren van RBTP werkten de bekomen informatie uit en signaleerden de verdachte C.K. zaterdagavond in het voertuig van zijn vriendin aan de Coesewijnestraat. Hij werd daarbij klemgereden, waarna de politie ook de mobiele telefoon van zijn vriendin op hem aantroffen. Zowel het voertuig als het telefoontoestel werden in beslag genomen.

Volgens verklaring van C.K. behoort het voertuig hem toe. Voor zijn broer die in het buitenland vertoeft, moest hij een auto kopen met het geld dat de broer had. Gestuurd. Aangezien hij niet in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs, besloot de verdachte het voertuig op naam van zijn vriendin te kopen.

Toen hij zijn vriendin op de dag van de mishandeling vroeg naar het voertuig, weigerde zij dit af te staan. Hierdoor ontstond er een ernstige woordenwisseling tussen hen. Uit boosheid pakte C.K. een siersteen die in zijn nabije omgeving was en mishandelde zijn vriendin daarmee.

C.K. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.