Gewonden bij zwaar verkeersongeval Afobakaweg

Vanmorgen kort voor 12.00 uur was het wederom raak op de Afobakaweg in Suriname. Bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval ter hoogte van de Companiekreek, zijn er meerdere gewonden gevallen.

Waterkant verneemt dat drie personen zwaargewond zijn geraakt en per ontboden ambulance zijn afgevoerd voor medische behandeling.

Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.