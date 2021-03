73-jarige man alsnog overleden na frontale aanrijding Oost-Westverbinding

Een 73-jarige man, die afgelopen weekend als mede-inzittende in een terreinwagen betrokken was bij een zware aanrijding op de Oost-Westverbinding in Suriname en daarbij gewond raakte, is woensdagavond in het ziekenhuis overleden.

Het gaat om de heer Ewald ‘Blankie’ Blankendal, bekend kaderlid van de PALU. Hij is op de intensive care overleden.

De Surinaamse politie kreeg zaterdag de melding van een frontale botsing tussen een terreinwagen en een personenauto. De terreinwagen met daarin de 73-jarige Blankendal en de 35-jarige bestuurder, belandde in de goot.

In de personenauto zaten de bestuurder en twee mede-inzittenden die gewond raakten. In totaal raakten vijf personen gewond, die met de ambulance vervoerd moesten worden.

Een partijgenoot memoreerde de overledene als volgt: “Meneer Blankendal is één van de trekkers geweest in Coronie, toen de PALU daar samen met de lokale bevolking heeft laten zien, dat wij met gezamenlijke inspanningen wel degelijk successen kunnen bereiken en ons welvaart en welzijn kunnen verbeteren. Oom Ewald grantangi en waka bun 🕊️“