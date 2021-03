Paasvakantie dit jaar van 1 april tot en met 11 april

De paasvakantie voor de GLO, VOJ en VOS scholen in Suriname is dit jaar met een week ingekort. De vakantie is van donderdag 1 april tot en met zondag 11 april. De school start weer op maandag 12 april.

De verlenging van de Kerstvakantie en de Covid-vrije dagen daarna hebben tot gevolg gehad dat de effectieve lesdagen zijn komen weg te vallen. Het aanbod van leerstof heeft daarom niet adequaat plaatsgevonden, meldt onderdirecteur Algemeen Vormend Onderwijs Muriel Hoepel.

Daarnaast is er ook aan het onderwijs op afstand niet optimaal invulling gegeven, aangezien niet alle leerlingen de beschikking hebben over wifi en de lespakketten bereikten hen niet regelmatig, aldus de directeur.