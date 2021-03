Minister Ramdin ontmoet demissionair minister Blok weer

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (Bibis), Albert Ramdin, heeft dinsdag weer een bezoek gebracht aan de Nederlandse demissionair minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Ramdin was in Den Haag na een bezoek aan Marokko en Frankrijk.

Wat er is besproken is, is niet bekend. Minister Blok zei wel op Twitter hierover: “Goed mijn Surinaamse collega Albert Ramdin vandaag weer te zien. Het regelmatige contact past bij de nieuwe impulsen in de relatie met Suriname. We hebben gesproken over de bijzondere band tussen onze landen en de voortzetting van onze brede samenwerking.”

Ramdin had in oktober vorig jaar ook al een ontmoeting in Nederland met Blok, samen met zijn collega Achaibersing. Een maand later, tijdens Srefidensi, bracht Blok op zijn beurt een bezoek aan Suriname: