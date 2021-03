Inhalende busje belandt op z’n kant in goot na aanrijding

Vanmorgen was het wederom raak in Suriname. Aan de Commissaris Weythingweg ter hoogte van de Soekaredjoweg is vanmorgen rond 11.45 uur een busje op z’n kant in een dichtbegroeide goot terechtgekomen na een aanrijding met een personenauto.

Beide voertuigen reden achter elkaar over de weg. Op een bepaald moment haalde het busje de personenauto in, die op het zelfde moment rechts afsloeg in de Soekaredjoweg.

Er ontstond een harde botsing met als gevolg dat het busje in de goot belandde. Niemand raakte gewond bij de aanrijding. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.